Con la splendida cornice del Castello di Montalto, sabato 9 ottobre lo Sci Club Ivrea ha festeggiato i suoi primi 50 anni di vita: un traguardo importante per un’Associazione che in tutti questi anni è stata un riferimento per la pratica e la diffusione dello sci in Canavese.

Per evitare ogni possibile rischio connesso alla pandemia di Covid-19, la festa per il genetliaco è stata organizzata completamente all’aria aperta, in un contesto rurale, ed è stata preceduta dall’assemblea dei Soci, chiamata a rinnovare il Consiglio Direttivo. Numerosa la partecipazione dei Soci aventi diritto di voto [...]