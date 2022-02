Le nuove generazioni direbbero che quest’anno La Diana “spacca” e non solo perchè è di 2 centimetri più grande dei numeri precedenti. Ebbene sì, è tornata in edicola giovedì scorso, dopo uno stop obbligato di un anno in un anno “terribile”, e racconta, com’è tradizione, l’ultimo Carnevale andato in scena nel 2020. E ci sono i “Doc”, gli “Ghoch&Demignoch”. E ci sono tantissime fotografie che vanno dal 2013 sino ai giorni nostri. Soprattutto ci sono tanti approfondimenti sul senso della festa.

