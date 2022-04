Nel contesto delle celebrazioni liturgiche per la Pasqua 2022 nella serata del Venerdì Santo, alle ore 21, verrà proposta la Via Crucis Figurata presso il Santuario del Monte Stella. Riprendendo ciò che si era proposto con successo nel 2019, ad ogni stazione i figuranti in abito storico porteranno i “misteri” della Passione di Cristo, richiamando così l’antica tradizione cittadina della Cerimonia dell’Interro. Ed è proprio grazie a questo richiamo alla storia della città, l’iniziativa rientra nelle attività culturali inserite nel progetto presentato alla Fondazione CRT, grazie al quale sono stati avviati gli interventi di recupero e restauro del Santuario cittadino.

All’evento prendono parte l’Associazione Artistico Culturale “Il Diamante” in collaborazione con i gruppi storici “Legione Adamantina” e “Ij Ruset”, con l’accompagnamento canoro de “Il Coro del Santuario” e la liturgia si svolgerà alla presenza del Vescovo della Diocesi di Ivrea Monsignor Edoardo Aldo Cerrato.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del Santuario, secondo le normative vigenti in materia di contenimento dei contagi.

Si riparte dunque da Monte Stella, in uno scenario più che mai suggestivo e dal forte richiamo spirituale, in un connubio tra fede e cultura che hanno portato la proposizione sino all’avvento del Covid delle Sacre Rappresentazioni Medievali della Natività di Gesù e della Passione di Cristo, sia nelle vie del centro storico che sul sagrato dello stesso santuario.

Commenti