Prosegue il ciclo di serate dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. Martedì 15 marzo, presso il Cinema Politeama di Ivrea, alle ore 21, il professor Davide Bombino parlerà dell’ “Inconscio femminile: per un diverso ruolo della Donna”.

Vista l’importanza dell’argomento sono invitate anche le Associazioni e/o reti di Donne di Ivrea e Canavese, ma non solo. Vi aspettiamo tutti!

Saranno presenti studenti del Liceo Gramsci di Ivrea.

Per ragioni tecniche l’incontro non potrà essere seguito on-line. Una ragione in più per essere presenti di persona e portare il vostro prezioso contributo.

Commenti