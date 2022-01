LUNEDI’ 24 GENNAIO 2022, ore 21.00, IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2022, il Forum democratico organizza, in collaborazione con la Comunità ebraica, un incontro con GHERARDO COLOMBO ex magistrato, Presidente della casa editrice Garzanti e Co-autore con Liliana Segre del libro La sola colpa di essere nati

“Quest’anno di nuovo – dice il Forum – celebriamo il Giorno della Memoria con un evento dedicato al ricordo della Shoah e alle cause, agli effetti e possibilmente agli insegnamenti ad essa collegati, come sempre in collaborazione con la Comunità ebraica e con il contributo del Comune di Ivrea. L’ospite che abbiamo invitato per guidarci nelle nostre riflessioni è Gherardo Colombo, il noto magistrato che dopo essersi dimesso nel 2007, dedica gran parte del suo tempo all’insegnamento della legalità o ad altre attività di volontariato a favore della formazione dei giovani e degli ambienti svantaggiati.

Perché proprio Gherardo Colombo? La risposta sta in un libro scritto insieme a Liliana Segre, sotto forma di dialogo, intitolato La sola colpa di essere nati (Ed. Garzanti). In questo libro, Liliana racconta la sua lunga e difficile storia all’amico Gherardo, con toni talvolta molto intimi, e ogni tappa, ogni evento evocato diventa fonte di riflessione in una bella conversazione nella quale s’intrecciano ricordi, emozioni, episodi storici, citazioni di norme e considerazioni di alto tenore culturale e morale. Prendendo lo spunto da questo bel lavoro, Gherardo Colombo, intervistato da Liliane Barda e Guido Rietti, ci farà rivivere alcuni momenti critici del racconto e condividerà con noi queste riflessioni, risalendo alle radici del male per giungere alla situazione odierna, mutatis mutandis.”

L’attrice Lisa Gino illustrerà la relazione con la lettura di alcuni brani del libro citato. Inizialmente previsto in presenza al Teatro Giacosa di Ivrea, l’evento dovrà invece svolgersi on line su piattaforma Zoom, con iscrizioni obbligatorie dal link

Iscrizione obbligatoria

oppure cliccando sotto.

Come sempre l'evento si potrà anche seguire in streaming sul canale YouTube del Forum

Youtebe

