IVREA. L’emergenza Covid non riesce ad aprire un varco nella chiusura della Giunta Sertoli

Il Consiglio Comunale del 3 di Marzo ha segnato la massima distanza tra forze di minoranza e l’Amministrazione di Ivrea. Durante la seduta on line durata più di sei ore non sono state approvate la mozione scritta dalla minoranza: “Uniti contro il covid”, la mozione di cui siamo primi firmatari relativa al centro accoglienza e informazione del futuro Parco naturale dei 5 laghi di Ivrea e il documento presentato dalle tre forze di opposizione che proponeva una soluzione praticabile per sbloccare la situazione del Movicentro.

Le intenzioni costruttive delle forze di minoranza si sono manifestate in modo chiaro con il loro voto favorevole alla mozione presentata dalla maggioranza che indicava nella perizia di stima del valore di diritto di superficie del Movicentro come lo strumento idoneo per arrivare al riconoscimento del diritto proprietario del Comune, condizione per tentare di superare le illegittimità che impediscono da troppo tempo una regolare gestione dell’area.

A questa apertura manifestata con il voto favorevole, nonostante i limiti della proposta, è corrisposta la chiusura della Giunta che ha bocciato con voto contrario la mozione delle minoranze che chiedeva, nel rispetto dell’Accordo stipulato tra il Comune e RFI, di apportare una piccola integrazione alle Varianti agli strumenti urbanistici risalenti al 2004 e 2006 inserendo una destinazione d’uso mancante; questa iniziativa, praticabile, avrebbe contribuito a ristabilire il rispetto dell’accordo con RFI e messo l’Amministrazione nelle condizioni di superare le difficoltà legate alla gestione del Movicentro.

La chiusura e l’indisponibilità ad un vero dibattito e al reciproco riconoscimento da parte della maggioranza, si è evidenziato inoltre con la bocciatura della mozione “Uniti contro il Covid”.

La mozione, nata da diverse richieste dei cittadini che chiedono informazioni chiare relative alla situazioni create dalla pandemia in città, proponeva di istituire un Ufficio Covid che tenendo regolari contatti con ASL, Regione, Città Metropolitana, consorzio IN RETE e Istituti scolastici potesse aggiornare puntualmente una specifica area del sito comunale. I cittadini avrebbero potuto reperire sul sito informazioni esposte in modo chiaro e declinate sulla situazione in città relative al piano vaccinale, alle regole di comportamento, alle modalità per eseguire i tamponi, ai numeri aggiornati sui ricoveri e guarigioni, nonché informazioni utili per il mondo della scuola e del lavoro (modalità di accesso a contributi).

La proposta che chiedeva unità di intenti contro il covid ha ottenuto l’ennesima chiusura; l’Amministrazione adducendo l’eccessivo impegno richiesto l’ha respinta senza proporre emendamenti che avrebbero reso possibile un documento utile e unitario.

La stessa stroncatura è toccata alla nostra mozione che chiedeva di incaricare gli uffici e di coinvolgere la Commissione Assetto del Territorio in un lavoro di valutazione e studio relativo alle possibilità di allocare presso gli edifici e proprietà comunali siti presso la ex Polveriera del lago San Michele il futuro centro di informazione, formazione e accoglienza del Parco naturale dei 5 laghi di Ivrea.

Dopo due interpellanze e due mozioni respinte legate al futuro Parco non siamo riusciti ad aprire la maggioranza ad un vero confronto e quello che avrebbe dovuto essere un progetto capace di coinvolgere cittadini, associazioni e gruppi politici in Consiglio Comunale risulta essere una “questione privata” dell’Amministrazione che si limita a seguire le importanti iniziative attivate dalla Città Metropolitana.

La minoranza per tenersi informata e agire deve regolarmente presentare interpellanze, richiedere documenti agli Uffici e presentare mozioni che chiedono la convocazione delle Commissioni per dare possibilità di confronto tra i Consiglieri.

Spesso veniamo tenuti all’oscuro in merito a iniziative importanti che l’Amministrazione intraprende perché non esiste una reale volontà di confronto iniziale, cosi è accaduto per il tentativo naufragato di acquistare l’ex polo culturale La Serra, per il Progetto Luigi legato al Parco dei 5 laghi, per il finanziamenti e le iniziative legate a Smart Ivrea Project.

Noi riteniamo che la mancanza di ascolto, la chiusura, la reticenza nell’informare tempestivamente le minoranze sulle iniziative e gli incontri della Giunta, l’assenza della volontà di cercare mediazioni proponendo emendamenti ai documenti presentati in Consiglio e il limitato contributo alle discussioni portato dai Consiglieri di maggioranza rappresentino evidenti limiti dell’operare dell’Amministrazione Sertoli.

Il Sindaco dovrebbe ricordare che le forze di minoranza, visti i risultati delle ultime elezioni Amministrative, rappresentano la maggioranza dei cittadini di Ivrea che si sono espressi con il loro voto, ne consegue l’urgenza di un impegnativo cambio di rotta per il bene della nostra Comunità..

