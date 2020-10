IVREA. Legambiente pulisce il mondo Sabato 17 ottobre

Sabato 17 ottobre “Puliamo il mondo” al Parco Fluviale di Ivrea con Legambiente Dora Baltea. Una mattinata di volontariato per ripulire le aree verdi di Ivrea e restituirle ai giovani. Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie al lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

SABATO 17 OTTOBRE ALLE ORE 10.00 RITROVO ALLA PASSERELLA SULLA DORA BALTEA (lato liceo Gramsci)

Per l’edizione 2020 il Circolo Legambiente Dora Baltea Ivrea ha pensato a due appuntamenti:

il primo è inserito nella cornice di “ Le aree verdi intorno a noi ” un progetto di valorizzazione dell’area e dei giardini lungo la Dora.

il secondo si terrà nella prima settimana di novembre e avrà come riferimento il "Parco lago di Città". I volontari puliranno l'area mercatale ai piedi di Monte Giuliano.

Entrambi gli appuntamenti sono inseriti nel progetto VisPO(Volunteering Initiative for a Sustainable Po), il progetto che vede coinvolti giovani volontari tra i 18 e i 30 anni in azioni di pulizia e valorizzazione delle sponde dei fiumi.

Legambiente fornirà guanti e materiale necessario, i volontari dovranno invece arrivate con la mascherina …

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid.

