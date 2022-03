Con il nostro giornale tra le mani e quel “problemino” che le assilla ormai da più di 10 anni. Sono le sorelle Maria Rosa e Giovanna Rodda, ex insegnanti. Abitano al civico 1 di via Riva proprio di fronte al ponte ferroviario e al tunnel della Ivrea Aosta, diventato simbolo della lotta di Liberazione e fatto crollare da un gruppo di partigiani nel dicembre del ’44 per evitare il rifornimento di armamenti ai tedeschi. A pochi passi da qui, sul lungo Dora, in base ai progetti di Rete Ferroviarie Italiane, per procedere all’elettrificazione, si [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.