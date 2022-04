Diciamocelo. Se Matteo Salvini segretario nazionale della Lega decidesse di non fare un selfie per due mesi o di non partecipare ad una lunga serie di sedute in Parlamento, i giornali di tutta Italia si scatenerebbero nel cercare delle motivazioni a giustificazione delle sue assenze. Probabilmente capiterebbe la stessa cosa se ad assentarsi dalle scene politiche fosse Luca Spitale, segretario cittadino del Pd. O, peggio ancora, se per qualche tempo il segretario azzurro Vincenzo Ceratti, “il Generale”, non ci deliziasse con i suoi post ultra reazionari su Facebook? Come mai? Perché? Che cosa sarà successo? [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.