Si chiama Luca Cristiano, ha 42 anni e non è difficile trovarlo nel suo studio di via Quattro Martiri. E’ un artista e, durante questa lunga pandemia, con la collaborazione del grafico Lucas Vigliocco, ha realizzato un manifesto per ricordare l’edizione “cancellata” del 2021. Si raffigura una [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti