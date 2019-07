IVREA. Lavoro: Manital, proprietà diserta incontro con Regione

L’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, questa mattina ha incontrato ad Ivrea i lavoratori della Manital in sciopero. All’incontro con i vertici del consorzio, invece, l’azienda ha disertato: “La proprietà – afferma l’assessore – non si è fatta vedere e sono stata ricevuta da due persone che non avevano autorizzazione per dare risposte concrete. Una situazione paradossale, a tratti imbarazzante”. In Piemonte il caso Manital – mesi di ritardo nell’erogazione degli stipendi – coinvolge 1.500 lavoratori. “Il comportamento dell’azienda – continua Chiorino – è inaccettabile. I lavoratori non possono essere utilizzati come banche. Chiederemo agli enti pubblici con commesse in Manital la surroga dei pagamenti a favore dei dipendenti che attendono da mesi gli stipendi”.

