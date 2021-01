IVREA. Lavori in Municipio, uffici alla Giusiana

Lavori in corso in Municipio e così, dal 18 al 27 gennaio, i servizi Istruzione e Politiche sociali e gli uffici Sport, Turismo e Manifestazioni resteranno chiusi per consentire il trasloco degli stessi a Palazzo Giusiana dove riapriranno il 28 gennaio ma solo su appuntamento. I lavori, che dovrebbero durare circa 3 mesi, riguardano gli uffici dell’area servizi alla persona e innovazione, tutti ospitati al piano ammezzato. Il progetto prevede l’eliminazione dell’eternit dal pavimento e dai serramenti con il conseguente restauro degli stessi e delle facciate est, sud ed ovest. L’investimento complessivo è pari a 285 mila euro di cui 173 mila arrivati grazie ad un bando della Regione Piemonte.

Palazzo Giusiana ospiterà sempre al piano terra anche un’aula del tribunale.

