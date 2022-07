L’assessore Michele Cafarelli, senza dare troppo nell’occhio, lo aveva più o meno sottolineato in un recente consiglio comunale. I lavori al ponte di via Cappuccini o terzo ponte? Di consolidamento delle selle Gerber, cioè gli appoggi delle travi a sbalzo corrosi da manutenzione carente e infiltrazioni di umidità? Rinviati a data da destinarsi a causa della risoluzione del contratto con la ditta vincitrice dell’appalto “La Magia S.R.L” di Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta.

Adesso è tutto scritto nero su bianco in un provvedimento pubblicato all’albo pretorio lo scorso 30 [...]