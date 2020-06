IVREA. L’Aut-Aut del Comune a IvreaEstate. Una risposta entro il 22…

L’Assessore Costanza Casali ha ricevuto lo scorso venerdì insieme al Sindaco Sertoli, i rappresentanti dell’Associazione “Rosse Torri” che l’8 giugno avevano trasmesso una proposta per “IvreaEstate” definita dalla giunta generica e difficilmente giudicabile nei contenuti ma contenente la richiesta di essere considerata come “straordinaria”, al di fuori del bando per i contributi cultura in corso di preparazione, corredata da una richiesta di contributo di 24.000 euro.

Sindaco e Assessore e Sindaco hanno deciso di confermare lo stesso contributo dello scorso anno, cioé 11.000 euro, previa condivisione di un programma dettagliato specificando che qualora i rappresentanti di Rosse Torri non ritenessero di accettare questa proposta, avrebbero potuto partecipare al “bando cultura” come tutte le altre associazioni.

“Si tiene a precisare che – scrive l’Amministrazione Comunale – dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento, il lockdown ha reso impossibile programmare eventi culturali e di spettacolo sino al 15 giugno e, di conseguenza, non è stato possibile procedere con l’emissione di uno dei due bandi previsto a febbraio/marzo… Il regolamento prevede la possibilità di individuare alcune manifestazioni culturali come straordinarie che potranno aggiudicarsi il contributo senza passare attraverso il bando e allo stato attuale sono stati definiti solo due eventi con queste caratteristiche: La Grande Invasione (che si terrà nei giorni 28-29-30 agosto) e Open Papyrus Jazz Festival (nei giorni 3-4-5 settembre)…”.

“Mi auguro – commenta Costanza Casali – che Rosse Torri decida di accettare la nostra proposta identica a quella dello scorso anno …”.

Calcolatrice alla mano, a fronte di un contributo di Fondazione Guelpa pari a 150.000, circa 60 mila sono già stati impegnati per La Grande Invasion e l’Open Jazz Festival, investendo alti 11 mila euro in IvreaEstate ne rimarrebbero circa 80.000 ancora da assegnare con il bando.

“In ogni caso – aggiunge Casali – vorrei sottolineare che la Città di Ivrea avrà comunque una programmazione estiva.Il 21 Giugno c’è stata l’apertura gratuita del Teatro Giacosa, che mi auguro possa essere replicata il 5 Luglio. Il Museo Garda verrà aperto gratuitamente tutte le prime domeniche del mese…”

Commenti