IVREA. L’assessore regionale Vittoria Poggio a Ivrea ma le opposizioni non c’erano

Per la maggioranza filo-leghista che governa la città, ieri è stato un giorno da incorniciare. Tutti intorno all’Assessore regionale Vittoria Poggio in visita alla città trullallero trullallà….. Accompagnata dal Sindaco Stefano Sertoli, dall’Assessore Giuliano Balzola da Crescentino, dalla Senatrice Virginia Tiraboschi e dall’Onorevole Alessandro Giglio Vigna, ha iniziato la giornata con una visita al Sito Patrimonio Mondiale “Ivrea, città industriale del XX secolo” e a San Bernardino. Nel corso della visita ha potuto vedere l’area Icona dove sorgerà il centro visitatori e il Centro Studi ed Esperienze (la Casa Blu) recentemente restaurata per far spazio al nuovo quartiere di Tim e Olivetti. A seguire ha incontrato, durante un veloce pranzo, i rappresentanti di Ascom e di Confesercenti per parlare dei temi più importanti del commercio e del pubblico esercizio in Ivrea, spiegando le proprie linee di programma e di azione per favorire lo sviluppo e sostenere la lotta all’impoverimento commerciale. Infine, nel primo pomeriggio, nella Sala Dorata del Comune, ha incontrato Sindaci e Assessori del territorio per parlare di progetti di valorizzazione turistica dell’eporediese e del canavese tutto.

Tutto qui? Beh sì! Che altro poteva venire a raccontare ad una città che, in questi anni, altro non è stata in grado di fare se non immaginare dei “lavori in corso”. Qui ci sarà questo, là faremo quest’altro. Eccetera eccetera eccetera… Ma ancora non basta. Nel solco di un modo di far che sta peggiorando di giorno in giorno, infatti, l’Amministrazione comunale si è premurata di avvisare della “gran visita” sia i due parlamentari si un bel po’ di sindaci del circondario. Si è dimenticata però (o lo ha fatto apposta) di invitare le opposizioni…. E questo, evidentemente, qualcuno glielo farà notare….

Commenti