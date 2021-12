Chi ha assistito allo spettacolo “L’Arte Bella – Florence Nightingale e la sfida dell’assistenza infermieristica” andato in scena domenica scorsa al Giacosa s’è emozionato e pure tanto.

Promosso da Fondazione di Comunità per raccogliere fondi da destinare ai tanti progetti in corso, aveva nelle premesse l’ambizione – centrata in pieno – di raccontare la pandemia attraverso il dialogo tra l’attrice Antonella Enrietto e Teresa Siena, una vera infermiera.

Due storie di vita, due generazioni distanti, due luoghi temporali che dialogano. Passato e presente che si rincorrono per dare voce al ruolo di chi [...]