Aldo Benedino è stato riconfermato alla guida della Sezione ARI (Associazione Radioamatori Italiani) di Ivrea. Al suo fianco il vicepresidente Augusto Michelini, il segretario Marco Rissone e i consiglieri Dario Mellina e Massimo Baratono. “Una riconferma immagino finalizzata all’ottenimento definitivo di una valida e funzionale sede in alternativa a quella che per noi era super ottimale nell’ex Valcalcino – racconta Benedino – Sede che disponeva di una sala riunioni e di una attrezzata sala radio dotata delle più recenti apparecchiature ricetrasmittenti (in parte auto costruite o acquistate con i [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.