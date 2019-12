IVREA. L’anfiteatro romano

Uscendo dal centro di Ivrea in direzione Vercelli, è facile imbattersi nell’Anfiteatro romano. Anfiteatro si scrive proprio così, non è scritto come lo leggerebbe Jovanotti. Si tratta di un’opera di forma ellettica (l’ellisse è una figura piana, un cerchio allungato tanto apprezzato dai terrapiattisti), che poteva contenere fino a diecimila spettatori, tremila per la Questura. Al centro degli spalti era lo spazio di esibizione dei gladiatori, delle belve feroci, dei cristiani e dei vegani.

Pare che vi si sia esibito perfino Spartaco, quando era ancora in categoria juniores. Sul perché sia ridotto al semplice basamento vi sono teorie contrastanti: alcuni pensano che molti mattoni siano stati asportati nel medioevo per la costruzione del convento dei cappuccini, di cui rimane solo la torre di Santo Stefano. Altri invece ritengono che sia stato spazzato via da un uragano molti secoli fa, mentre una esperta metereologa dell’epoca, tale Anna Bonobus, assicurava che non vi fosse alcun pericolo. Intorno all’anfiteatro di Ivrea si sono sviluppate moltissime leggende.

Quella che ritengo più carina è questa: Un fervente cristiano lefevriano eporediese, di nome Alexander Ginius Vinia,

passando da quelle parti, un giorno udì dei ruggiti dolenti provenire da una gabbia. Avvicinatosi, vide un possente leone che dondolava una zampa sanguinolenta, insidiata da una grossa scheggia di legno penetrata quasi fino all’osso. Impietosito, Alexander gli si accostò amichevolmente, e gliela tolse. Il leone felice lo leccò come se non ci fosse un domani.

Anni dopo, durante una delle più feroci persecuzioni di Diocleziano, Ginius Vinia venne arrestato e portato nell’anfiteatro per essere sottoposto al supplizio. Mentre era in ginocchio a pregare, venne aperta la gabbia di un leone. L’animale, vedendo da lontano un soggetto ben pasciuto, cominciò a sbavare di appetito, ed iniziò ad avvicinarsi. Ma quando fu a pochi metri, il miracolo! Il leone era proprio quello salvato da Alexander, che riconobbe il suo eroe, ed andÚ ad adagiarglisi accanto, facendo le fusa. Gli spettatori romani, scioccati dalla scena e credendo in capacità magiche del Ginius Vinia, lo nominarono seduta stante senatore e lo inviarono a Roma, dove si distinse nel mandare affanculo i senatori di partito avverso.

Successaivamente questa storia venne attribuita a tale Androclo. Follia pura.

A Ivrea, o Eporedia che sia, nessuno si chiamerebbe così. Al limite Androclo Tos.

