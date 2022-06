Accuse di omofobia alla giunta comunale di Ivrea (Torino) dopo la “Magica Parata del Libro”, la sfilata che lo scorso 19 giugno ha chiuso il weekend di eventi per “Ivrea capitale del libro”. Il cantante eporediesein arte Cosmo e il collettivo Ivreatronic, che hanno promosso l’evento, hanno postato sui social un duro attacco all’amministrazione di centrodestra: “L’evento ha rischiato di saltare perché all’interno della giunta ci sono state forti opposizioni alla presenza di una drag queen in sfilata. Si sappia che tra le forze di maggioranza esistono preoccupanti spinte omofobe. Il continuo tentativo di una certa forza politica di controllare la vita culturale di questa città indicando ospiti non graditi (per orientamento sessuale, etnia o appartenenza politica) deve finire”. L’amministrazione ha risposto con un comunicato unitario: “Rigettiamo ogni accusa di omofobia ritenendola gravissima ed infamante. La decisione di realizzare la manifestazione è stata assunta da una Giunta che negli atti ha dimostrato di essere molto sensibile e attenta alle attività che coinvolgono l’identità di genere. La parata è stata realizzata nella piena libertà degli artisti”. (ANSA).YCB-BOT/ S56 QBKT