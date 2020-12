IVREA. L’Agenzia delle Entrate si trasferisce in via Jervis 28

Da lunedì 21 dicembre gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di Ivrea si spostano nei nuovi locali di via Jervis 28. Il trasferimento riguarda l’Ufficio territoriale ed i servizi di pubblicità immobiliare. “La nuova sede si trova all’interno del complesso Olivetti dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità – spiegano dall’Agenzia delle Entrate – il trasferimento, che costituisce in città un nuovo polo operativo unificato, non comporterà interruzioni di servizio”. Fino alle 13 di venerdì 18 dicembre, infatti, rimarranno regolarmente operativi gli uffici di via Primo Levi 11 e corso Vercelli 118.

