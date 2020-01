IVREA. Lace: alcune considerazioni sul “Presente!”

Da anni, da quando sono iniziate le cerimonie della Memoria, dopo la Liberazione, anzi, ancor prima, quando i Partigiani seppellivano i loro compagni caduti, il grido “Presente!” echeggiava dopo il nome proprio e quello di battaglia. Significava: “Tu sei ancora con noi, combatti al nostro fianco”, così come ebbe a declamare Calamandrei: “Su queste strade se vorrai tornare / ai nostri posti ci ritroverai / morti e vivi collo stesso impegno / popolo serrato intorno al monumento / che si chiama / ora e sempre / RESISTENZA”.

Retorica? Certamente, ma consideriamo che i Partigiani erano figli di essa, e forse, in parte, fu proprio la retorica a fargli offrire il petto al nemico, gridando “Viva l’Italia”, alla fucilazione, seguendo l’esempio degli Eroi risorgimentali, di cui erano continuazione.

In questi 75 anni, tanti ne sono trascorsi dal 25 Aprile 1945, davanti ai cippi, alle lapidi, ai monumenti, sempre i sopravvissuti hanno letto i nomi dei Caduti chiamandoli col “Presente!” che scaturiva dai loro e nostri cuori.

Ora, in nome di cambiamenti che nulla aggiungono alla Storia, qualcuno ha “scoperto” che quel grido era usato anche dai fascisti repubblichini. Ma va? Non lo sapevano i nostri Partigiani che lo usavano? Certo, ma su ogni cosa occorre ragionare e ben ponderare.

Sappiamo bene che la lingua è in continua evoluzione. Ce lo ha insegnato da tempo il linguista Tullio De Mauro: le parole, col tempo, cambiano il loro significato, e l’uno si sovrappone all’altro. Ce l’ha ricordato pochi giorni fa Roberto Saviano: parole e frasi, nella ripetizione quotidiana, possono essere stravolte e assumere concetti diversi. Così avvenne per il nazi-fascismo, dove “spedizioni punitive”, “parlo a nome del popolo”, “Il duce ha sempre ragione”, “Le frontiere non si discutono, si difendono (vi ricorda qualcosa?)” finirono per assumere connotazione positiva. Frasi che alla lunga fecero presa sulle menti. Anche la retorica del “Presente!”? Può darsi, ma i fascisti hanno perso, i Partigiani hanno vinto, e possono permettersi (anzi, ne hanno il diritto) di appropriarsi del linguaggio riscrivendone significati e sostanza.

Un esempio? Sappiamo tutti che il Natale, e la data del 25 dicembre in cui i Cristiani festeggiano la Natività, è una data che ci riporta a quelle, ben più antiche, del “Sol invictus” romano, ai culti di Mitra, al solstizio d’inverno, e fu assunta solo nel 330 dall’imperatore Costantino come giorno del Natale cristiano. Non festeggeremo più il Natale per questo? Certo che no. Noi viviamo e pensiamo sulle stratificazioni del passato, né ci scandalizziamo quando entriamo in una Chiesa che posa le sue fondamenta sui templi pagani. Ciò perché, in effetti, la religione presente ha “vinto” sulle passate.

Così è per la nostra Repubblica, le sue Istituzioni, la Resistenza e la Costituzione che ne è figlia. Esse hanno vinto sul fascismo e non devono più aver paura del suo linguaggio. Solo chi non è sicuro di sé stesso, solo chi tentenna nelle proprie idee, chi ha ideologie pencolanti teme un passato che non ritornerà, perché non glielo permetteremo.

Vero compagni? Sarete con noi, “ancora come un tempo”?… “Presente!”, risponderanno.

Commenti