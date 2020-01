IVREA. La spilla 2020 rende omaggio al Maestro Samperi

Quest’anno la Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea ha voluto dedicare la spilla dell’edizione 2020 al Maestro Alfredo Samperi mancato prematuramente in autunno.

La spilla riproduce lo scudo della città di Ivrea creato dal Maestro Samperi ispirandosi a quello presente nelle vetrate della Sala Dorata del Municipio di Ivrea e che già nell’edizione 2019, durante Carnevale, era stato collocato sopra l’importante seggio che ogni anno accoglie per la prima volta la Signora Mugnaia nella serata di sabato prima della sua uscita. Un oggetto dall’enorme valore per la città sia per l’artista che l’ha ideata sia perché è stato realizzato con il materiale simbolo del canavese: la canapa. Un’antica famiglia eporediese donò infatti questo prezioso materiale locale al Maestro che lo tenne ben custodito per anni e decise infine di utilizzarlo nella realizzazione di questo importante scudo. L’opera di Samperi verrà esposta ogni anno durante i giorni di Carnevale.

Con la spilla dell’edizione 2020 si è voluto dunque dedicare un omaggio ad Alfredo Samperi. In essa sono racchiuse arte, cultura, vita ed emozioni che sono le caratteristiche principali della storica manifestazione eporediese. I colori bianco e rosso della spilla sono quelli del Comune di Ivrea, il blu è quello chiamato Savoia e il contorno è un dorato scuro per dare un tocco di antichità.

Chi desidera acquistarla la potrà trovare presso il punto vendita allestito in Piazza di Città, lunedì 6 gennaio dalle ore 11 alle ore 15.30.

