IVREA. La sai l’ultima? Giglio Vigna chiede un jammer per il carcere…

In carcere con il telefonino. Nelle scorse settimane le guardie penitenziarie ne hanno sequestrati un paio nella casa circondariale di Ivrea. Da qui la denuncia pubblica del deputato leghista Alessandro Giglio Vigna

“Nei giorni scorsi ad Ivrea – si sente in una interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministero della Giustizia e formulata dal parlamentare della Lega Alessandro Giglio Vigna – ad un detenuto di 32 anni, in carcere per omicidio, è stato ritrovato un micro telefono cellulare con scheda sim inserita, grazie ad una perquisizione del personale di vigilanza della casa circondariale. E’ una situazione che si ripete sempre più spesso”.