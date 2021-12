IVREA. Resterà aperto almeno fino a novembre 2022 l’Ufficio di Pubblica Tutela a Ivrea, a rischio chiusura per mancanza di fondi. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Chiara Caucino, ha deciso di sostenere il servizio, esercitato dalla Città metropolitana, con uno stanziamento straordinario di 18 mila euro.

L’ufficio decentrato aiuta privati, enti pubblici e professionisti a seguire le procedure che servono a dare sostegno alle persone fragili ed è un servizio promosso con il supporto del tribunale di Torino.

“Un servizio che si è dimostrato prezioso in un periodo in cui la pandemia ha messo ancor più alla prova le persone non autonome”, sottolinea l’assessore di Ivrea, Giorgia Povolo. Nei sei mesi di attività del 2020 si sono rivolte allo sportello 234 persone; nel 2021, oltre 500 cittadini eporediesi hanno chiesto aiuto all’ufficio di pubblica tutela.

Commenti