IVREA. La polemica sui treni soppressi corre lungo la linea Aosta-Ivrea-Chivasso-Torino

“Trenitalia non si smentisce mai…”, scrive, quasi urla il consigliere comunale Andrea Benedino. L’altra mattina, dopo tre mesi tra lockdown, smart working e primi viaggi a Torino in macchina, ha deciso di tornare a prendere il treno. Prima amara sorpresa: il treno dei pendolari del mattino, quello delle 7.30 da Ivrea che arriva a Torino alle 8.30 circa e consente di entrare

in ufficio per le 9 non è ancora stato ripristinato. L’alternativa è aspettare le 8.30 (il che vorrebbe dire entrare in ufficio alle 10.00) o prendere alle 7.48 il treno diretto a Novara (quello che fa tutte le fermate..), scendere a Chivasso e da lì prendere l’interregionale per Torino in arrivo da Milano (il che in tempi di Covid è già un rischio, perché i posti a sedere sono limitati e si potrebbe non trovare posto). E vabbè.

“Poi però – ci aggiorna – per darmi il “bentornato” sul treno, Trenitalia ha pensato bene di fare arrivare in ritardo il treno da Aosta a Ivrea e quindi di ritardare la partenza del mio treno dalle 7.48 alle 7.58 col rischio concreto a questo punto di perdere la coincidenza a Chivasso e di arrivare a Torino ad un orario improponibile. Io non chiedo tanto, ma se almeno venissero ripristinati gli orari normali…”

Per esempio il treno Ivrea-Torino delle 7.30 del mattino o il ritorno da Torino delle 17.30, inspiegabilmente ancora cancellati, nonostante fossero i più utilizzati.

“Forse – commenta amaro Benedino – Trenitalia non se n’è accorta, ma la gente ha ripreso a lavorare ormai da settimane e anche se scuole e università sono chiuse, molte persone hanno bisogno di spostarsi per lavorare. Tagliare i treni principali non mi pare la strategia più geniale per risolvere i problemi…”.

Sul treno delle 17,30 peraltro già avevamo scritto qualche mese fa sollecitati in questo da Maurilia Ognibene, dirigente dell’Asl To4.

“E’ stato sostituito dal treno delle 18.31! – stigmatizzava – Ovvero da Ivrea per Torino per i pendolari che tuttora lavorano in Ivrea in attività considerate essenziali (operatori sanitari dell’Ospedale e dell’ASLTO4, impiegati del Tribunale di Ivrea, impiegati delle banche) devono rientrare a casa dopo le 19!”.

La verità, nient’altro che la verità? La si è scoperta il 19 novembre scorso dalla bocca dell’assessore regionale ai trasporti Maro Gabusi.

Rispondendo a una interrogazione del consigliere del Pd Albero Avetta, precisava come solo due treni dei molti che percorrono la linea Ivrea – Torino sono di competenza piemontese, essendo tutti gli altri di competenza della Regione Valle D’Aosta. Alè!

Gioco forza occorrerebbe dirottare lì tutte le lamentele eporediesi… O chiedere a Gabusi di farsene promotore.

Su questa questione, non di poco conto, il gruppo consigliare eporediese chiederà un impegno concreto del sindaco nel corso di uno dei prossimi consiglio comunale.

S’intende a segnalare per iscritto a Regione Piemonte e Regione Valle D’Aosta i disservizi sulla Aosta – Ivrea – Torino, con particolare riferimento alla soppressione dei treni delle 7.30 e delle 17.30. E a convocare con la massima urgenza un tavolo con i due assessori regionali, possibilmente alla presenza delle associazioni dei pendolari e in seno alla relativa commissione consigliare, al fine di trovare pronte risposte ai molteplici problemi di questa linea, nel tentativo di evitare i continui rimbalzi di responsabilità.

“E’ vero – sintetizza Fabrizio Dulla – che l’emergenza covid19 ci ha imposto di ripensare totalmente al sistema di trasporto pubblico ma i cambiamenti devono essere tesi ad assicurare un minore livello di rischio e non è immaginabile una riduzione dell’utenza fondata sul drastico calo della qualità del servizio…”.

Insomma, troppo comodo, risolvere il problema con la soppressione dei treni più affollati.

Segnaliamo, peraltro, che giace inevasa in Consiglio Regionale del Piemonte, da ormai più di 30 giorni, una ulteriore interpellanza del consigliere regionale Alberto Avetta proprio sui nuovi problemi legati agli orari e alla soppressione di alcune corse della linea Aosta – Ivrea – Torino.

Una curiosità.

I primi dati sul trasporto pubblico locale dopo il 4 maggio ci dicono che molti utenti, probabilmente per il timore di un maggior rischio contagio da covid19, o perchè i treni non ci sono più, hanno optato per il trasporto privato individuale a scapito di quello pubblico.

Dell’inquinamento dell’aria e delle polveri sottili se ne riparlerà nel 2021…

Nuovi orari

Dal 13 giugno entrano in vigore i nuovi orari sulla linea Aosta-Torino. In teoria dovrebbero essere ripristinati alcuni dei treni soppressi. Vedremo

Commenti