Una premessa. Non è affatto normale che un Comune di 23 mila abitanti o poco più possegga così tante partecipazioni e quote azionarie. E’ un’anomalia, che ha dell’incredibile, peraltro tutta eporediese. “Roba da comunisti” direbbe qualcuno. Sbagliato! Le rosse torri dal 2018 sono infatti governate dalla compagine più leghista di tutto il Piemonte! Per fare dei raffonti qui vicini a noi, stanno praticamente a zero Chivasso, Ciriè, Volpiano, Nichelino, Moncalieri e non troveremo un caso simile in tutta la provincia di Torino. Un’unica eccezione: Settimo Torinese. Anche nella città dei “lavandai”, [...]





