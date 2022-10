La sinistra di Cadigia Perini con il Pd non ci vuole andare. Ha il dente avvelenato per la posizione presa a livello nazionale sull’invio delle armi in Ucraina. Il Pd ha un legame molto stretto con “Laboratorio Civico” che però non vorrebbe fare le primarie di coalizione e ha proposto l’architetto Enrico Giacopelli come candidato a sindaco in contrapposizione all’avvocato Matteo Chiantore che è il candidato a sindaco di una parte del Pd ricollegabile al segretario Luca Spitale.

I grillini hanno preso le distanze dal Pd e sottolineato l’amicizia programmatica che li lega [...]