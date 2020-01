IVREA. La “Grande Scs” non si fa. Bocciata dai sindaci! Presto il nuovo appalto rifiuti per l’Alto Canavese

L’idea era semplice semplice e nient’affato blasfema: passare dalla “piccola SCS” che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in 57 comuni dell’eporediese alla “grande”, anzi no “grandissima Scs”, attraverso l’ingresso in società di 47 nuovi soci, cioè 47 comuni dell’alto Canavese, in cui, dopo il fallimento [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti