Giovedì 2 giugno inaugurata la decima edizione de “La Grande Invasione”, il Festival della lettura nato e cresciuto ad Ivrea e che oggi, per il suo anniversario, ha ospitato straordinariamente i finalisti dell’ambito Premio Strega. Una partenza a cui hanno partecipato il sindaco Stefano Sertoli, l’assessore alla cultura Costanza Casali, il curatore del dossier per Ivrea Capitale del Libro Paolo Verri insieme a Lucia Panzieri che curerà “La Piccola Invasione”. Numerosissimo il pubblico accorso al Museo Garda per il pomeriggio di inizio della kermesse che proseguirà fino a domenica tra circa cento ospiti e settanta volontari impegnati nella realizzazione. Tra gli appuntamenti cardine, il sabato sera al Teatro Giacosa con Neri Marcorè e la domenica sera con Roberto Saviano.

Commenti