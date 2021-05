Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La Croce Rossa di Ivrea informa che Sabato 15 Maggio alle ore 11.00 alle ore 12 presso il Parco Dora Baltea – Giardino Donne della Resistenza verrà ‘messo a dimora’ un albero donato dal Comitato per ringraziare tutti coloro che durante la fase pandemica hanno sostenuto e stanno tuttora sostenendo lo sforzo delle volontarie e dei volontari a supporto dei più fragili e bisognosi.

“Senza il contributo sia economico che materiale dei sostenitori – dicono – tutto quello che è stato fatto non sarebbe stato possibile; per le persone di Croce Rossa questo sostegno è molto importante e non solo dal punto di vista economico; il sostegno della comunità del territorio è di conforto e sprone per continuare a svolgere le molteplici attività ed affrontare le sfide che questa pandemia ci sta ancora ponendo. Donare questo albero è un semplice gesto per dire un altrettanto semplice ma sentito “GRAZIE !”.

Durante l’evento sarà presentata una video-canzone inedita e dedicata ai sostenitori sviluppata da CatTag#Yoursong (https://cantagyoursong.com).

Tutti sono invitati a partecipare: l’evento sarà svolto secondo le regole anti COVID e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della Croce Rossa di Ivrea https://www.facebook.com/cri.ivrea e su RadioSpazioIvrea (http://www.radiospazioivrea.it).

La Croce Rossa di Ivrea ringrazia CanTagyourSong e RadioSpazioIvrea per il loro contributo e supporto all’evento.

