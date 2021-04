IVREA. La Comunità che produce: per una economia sociale e solidale

Sempre più frequenti sono le esperienze di aziende, di piccole e grandi dimensioni, impegnate nella ricerca di nuovi equilibri tra la dimensione sociale e la dimensione economica, orientate a lavorare insieme ai territori, ispirate ai principi della responsabilità sociale dell’impresa. Questo insieme di esperienze danno vita a quella che viene oggi chiamata in senso molto ampio “economia sociale e solidale”.

Il nostro territorio non ha solo una rilevante tradizione in questo senso – come è noto, l’esperienza olivettiana rappresenta ancora oggi uno dei più avanzati tentativi di praticare un nuovo modello di impresa – ma è terreno di numerose sperimentazioni da parte delle imprese, nei diversi settori produttivi e nelle diverse forme societarie.

Al tempo stesso, il riconoscimento Unesco ci offre l’opportunità, e ci chiama alla responsabilità, di contribuire alla ricerca di un Lavoro finalizzato alla crescita della persona e della comunità.

Laboratorio Civico Ivrea organizza per sabato 24 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, un incontro online finalizzato a raccogliere alcune di queste esperienze per trarne indicazioni sui progetti e le politiche che possono contribuire a sviluppare l’eporediese come un “distretto” della economia e sociale e solidale.

PROGRAMMA

Apertura dei lavori a cura di Laboratorio Civico Ivrea

Le esperienze

– Anna Jo Grassino, SEICA

– Debora Ianni, TECNO SYSTEM

– Massimo Lomen – TESI

– Ambra Michela, EMMEVI

– Davide Rodda – Consorzio InRete

– Miriam Salussolia – imprenditrice agricola, vice-sindaco Romano Canavese

– Alberto Zambolin – Quinto Ampliamento

– Stefano Zordan – Adriano Olivetti Leadership Institute

Conclusioni e prospettive di lavoro

– Tiziana Ciampolini – S-nodi

– Davide Maggi – Università Piemonte Orientale

L’incontro si svolgerà su piattaforma on-line. Per partecipare è necessario prenotarsi entro venerdì 23, ore 12.00 su http://bit.ly/comunitaproduce

Commenti