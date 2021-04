IVREA. La città non si iscrive? Iscriviamoci noi

A poche ore dal lancio della campagna “LA CITTÀ NON SI ISCRIVE? ISCRIVIAMOCI NOI!” contro la decisione del Consiglio Comunale di Ivrea di non iscrivere la Città all’Anagrafe Nazionale Antifascista, la petizione ha raccolto quasi 200 firme. Singoli, famiglie, associazioni, forze politiche su tutto il territorio dell’eporediese e del Canavese si sono iscritte all’Anagrafe Nazionale Antifascista autonomamente in risposta al diniego da parte del Consiglio Comunale e hanno sottoscritto l’appello che rende pubblica la loro iscrizione.

Questa risposta conferma il carattere profondamente antifascista di Ivrea e ci suggerisce che ribadire i valori che fondano la nostra Carta Costituzionale non è mai un’inutile ridondanza. Potete trovare la petizione sulle pagine Facebook e Instagram di Laboratorio Civico Ivrea e sul sito della nostra associazione www.laboratoriocivicoivrea.it. Per essere inseriti tra i sottoscrittori inviate una mail a: laboratorio.civico.ivrea@gmail.it. La raccolta delle firme proseguirà fino al 25 aprile.

Laboratorio Civico

Commenti