Il 25 e 26 settembre p.v. ricorrono le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”.

Lo slogan “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” è la traduzione di “Heritage: All inclusive” scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione.

Il tema di quest’anno riveste particolare importanza in quanto vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità.

L’assessore alla Cultura Costanza Casali sottolinea che “Le visite guidate con esperti sono state pensate come momenti promozionali per far conoscere e visitare l’anfiteatro e la collezione archeologica del Museo Civico P.A. Garda. Queste visite concorrono alla valorizzazione del territorio dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea e alla visibilità in un contesto nazionale, anche attraverso la promozione delle GEP sul sito Ministero della Cultura. L’adesione a iniziative europee come quella delle Giornate Europee del Patrimonio hanno inoltre un potenziale di visibilità nazionale, anche in ragione della loro diffusione tramite i mezzi di comunicazione e sono potenzialmente in grado di garantire un ritorno di immagine del territorio e contribuire a ampliare il bacino potenziale di afflusso turistico”.

Il Museo Civico P.A. Garda e la Soprintendenza Archeologica aderiscono alle GEP, sabato 25 settembre, proponendo visite gratuite a gruppi al sito dell’anfiteatro romano di Eporedia e della villa suburbana, guidate da funzionari archeologi della Soprintendenza.

La visita proseguirà alla sezione archeologica del Museo Civico P.A. Garda, in piazza Ottinetti, con un percorso dedicato in particolare agli arredi e ai manufatti provenienti dalla villa e dall’edificio per spettacoli.

Visita ed ingressi sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, al fine di garantire il rispetto delle misure di contrasto al COVID-19.

AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.L. 105 DEL 23/07/2021 L’ACCESSO ALL’AREA ARCHEOLOGICA E AL MUSEO SARÀ CONSENTITO UNICAMENTE AI SOGGETTI MUNITI DI GREEN PASS.

