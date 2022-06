Una piazza Ottinetti così bianca la si vede solo una volta l’anno. La sera in cui si svolge la “Cena in bianco”, appunto, organizzata dall’associazione degli Amis ad Piassa la Granaja, guidata da Pierluigi Marta, nelle prossime settimane impegnata nel suo evento di punta, San Savino, insieme ad una serie di commercianti, a partire da Laura Shop.

Giovedì 23 giugno in tanti hanno risposto all’invito di recarsi in centro vestiti di bianco dalla testa ai piedi portando libagioni preparate nella propria cucina di casa per condividere le pietanze insieme ad [...]



