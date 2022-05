IVREA. Nel cuore del padiglione Oval, al Salone Internazionale del Libro di Torino, Ivrea ha potuto celebrale la sua nomina a capitale del Libro 2022.

Uno stand tra i più belli e i più fotografati, con il suo coloratissimo muro di post-it con con i quali i lettori hanno potuto dire la loro.

“Cosa faresti per far leggere di più gli italiani”. Questa la domanda alla quale hanno risposto in oltre 400.