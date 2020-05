IVREA. La Biblioteca riapre il 3 giugno

Sono in fase di ultimazione i preparativi per la prossima riapertura della Biblioteca Civica C. Nigra di Ivrea prevista il 3 giugno p.v. . Il pubblico dei lettori sarà accolto con la stessa passione, ma con le nuove modalità rese necessarie per il contenimento del rischio di contagio Covid19.

Giorni ed orari di apertura al pubblico :

Martedì 14,00-18,00 Mercoledì 10,00-12,30 / 14,30-18,00 Giovedì 10,00-12,30 / 14,30-18,00 Sabato 10,00-13,00 / 14,30-17,3

I servizi attivati, da mercoledì 3 giugno :

– Restituzione: i documenti e/o volumi presi in prestito dovranno essere posti in un apposito contenitore predisposto all’ingresso della biblioteca.

– Prestito : LIBRI, DVD, CD MUSICALI E AUDIOLIBRI saranno disponibili previa prenotazione. Per facilitare le indispensabili misure precauzionali, non sarà consentito l’accesso ai vari locali, ma la consegna dei documenti avverrà tramite postazione collocata all’ingresso e dotata di schermo protettivo. Al momento è sospeso il prestito di documenti collocati nei depositi.

Prenotazione: è possibile scegliere sul catalogo online ( : è possibile scegliere sul catalogo online ( ivrea.erasmo.it ) cosa richiedere in prestito e inviare una mail all’indirizzo prestito.biblioteca@comune.ivrea.to.it o contattare il numero: 0125 410.503 specificando nome, cognome e data di nascita. Verrà, a seguire, data comunicazione circa i tempi e le modalità del ritiro. La disponibilità dei titoli richiesti potrà subire rallentamenti a causa del necessario periodo di quarantena previsto da normativa ministeriale (9 giorni).

Iscrizione alla Biblioteca: per una nuova iscrizione è necessario comunicare i dati a mezzo email all’indirizzo : per una nuova iscrizione è necessario comunicare i dati a mezzo email all’indirizzo prestito.biblioteca@comune.ivrea.to.it o contattare il numero: 0125 410.503. L’iscrizione sarà confermata dai bibliotecari e il lettore potrà ritirare la tessera insieme ai libri prescelti.

• Il prestito digitale gratuito potrà essere effettuato tramite la piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL). Per gli iscritti a tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, è possibile scaricare ebook, ascoltare musica e audiolibri, leggere quotidiani e riviste con le stesse modalità già in atto.

