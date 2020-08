IVREA. La biblioteca è ancora sprovvista della certificazione anti-incendio

Avrebbe dovuto essere l’ennesima occasione per parlare della nuova biblioteca, della Fondazione Guelpa, dei soldi lasciati dalla buonanima di Lucia e di tante altre cose. Diciamo “avrebbe” e usiamo il condizionale non foss’altro che mercoledì scorso, le opposizioni hanno deciso di ritirare la mozione che, in caso [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti