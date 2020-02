IVREA. Ivreasoccorso vince il ricorso contro la Croce Blu

«Guerra tre la ambulanze», colpi di scena e battaglie legali. L’ultima è del 12 febbraio. L’affidamento alla Croce Blu di Biella del servizio di trasporto d’emergenza 118 non è valido e deve essere annullato per “invalidità derivata”. Questo è quanto hanno deciso in camera di consiglio i giudici [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti