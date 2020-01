IVREA. Ivrea boccia la “dichiarazione di emergenza climatica”. Bono porta a spasso Sertoli….

Come preannunciato il consiglio comunale ancora in corso ha fondamentalmente “bocciato” la dichiarazione di emergenza climatica preparata dai ragazzi del Fridays for future e corredata da quasi mille firme. A portarsi a spasso la maggioranza, sindaco compreso, come la Bela Maria è di nuovo stata la consigliere comunale Anna Bono. Fin dal suo primo intervento ha ribadito, come aveva già fatto nel luglio scorso, con la mozione presentata in solitaria dal consigliere Francesco Comotto, che non crede ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo, punto e basta.

Morale? Dopo più di un tentativo delle opposizioni per riportare la maggioranza alla ragione, due sospensioni dell’assise prolungatesi per quasi mezz’ora, la mozione è stata ritirata.

L’ultima proposta elaborata dalla maggioranza, considerata irricevibile (e meno male), oltre a

tutte le premesse, compresa le negazione degli incendi in Australia e dell’acqua alta a Giacarta, avrebbe limitato l’impegno futuro dell’Amministrazione comunale a quel che si può fare “limitamente al bilancio”. Che è una di quelle cose che con il concetto stesso di “Dichiarazione” fa venire il mal di pancia. E fa invece ridere che un consiglio comunale di provincia si arroghi il diritto di modificare un testo approvato tale e quale da più di 72 comuni, cinque consigli regionali e il parlamento italiano.

Insomma la maggioranza filo-leghista ha di nuovo mostrato tutti i suoi limiti ideologici e politici.

