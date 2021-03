E’ deciso! La prossima assemblea dei sindaci dell’Asl To4 che, come tutti sanno, è presieduta dal Comune di Ivrea, si terrà on line. Non è ancora stata fissata una data ma ci si sta muovendo per farlo. Non sappiamo (e non lo sa nessuno) di che cosa si parlerà, [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti