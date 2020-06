IVREA. Italia Viva sul 5G: “Sì al progresso, ma i timori non vanno trascurati”

Sulla questione del 5G interviene anche il Comitato Italia Viva di Ivrea sostenendo auspicando maggiore chiarezza informativa sul tema.

“Italia Viva sostiene, dal suo incipit, la ricerca scientifica e il progresso tecnologico. Come comitato di Ivrea, circa l’ attuale e controversa questione della nuova tecnologia 5G, desideriamo sottolineare, nella tradizione dello spirito eporediese, da sempre foriero di innovazione industriale e tecnologica, che non sussistono, in base agli studi che sono stati effettuati in merito, evidenze di carattere scientifico che possano portare a sostenere la tesi della nocività del 5G.

Tuttavia, non possono essere altresì ignorate le paure, i dubbi e le domande che grossa parte dell’ opinione pubblica si pone sull’ argomento. Ed è proprio in tal senso, che si auspica una maggiore chiarezza informativa e divulgativa di argomenti così sensibili che possono avere notevole impatto sul contesto sociale del territorio. In altre, parole, siamo sempre favorevoli al progresso scientifico, purché i dati sugli impatti economici, sociali, ambientali e non ultimi sulla salute, siano adeguatamente vagliati e comunicati con tempestività e dovizia di particolari alle persone e alla comunità”.

Commenti