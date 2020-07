IVREA. “Io rispetto il ciclista”, Gianotti chiude il suo Giro del Piemonte

La ciclista eporediese Paola Gianotti chiude oggi a Ivrea il suo ‘Giro del Piemonte’ in bici, 1.500 chilometri in 75 Comuni che hanno aderito al progetto ‘Io rispetto il ciclista’ e scelto di installare la cartellonistica che invita gli automobilisti al rispetto di chi va in bici.

“Un’iniziativa di grande rilevanza – sostiene il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta – per questo ho presentato in Consiglio regionale una mozione chiedendo alla Regione di sostenere la campagna, facendosi carico di coordinare e favorire gli Enti Locali nei necessari investimenti per la messa in sicurezza nei confronti del traffico su bicicletta“.

Sui cartelli promossi da Gianotti, che richiamano al mantenimento della distanza minima di sicurezza di 1,5 metri, “stanno sorgendo alcuni dubbi interpretativi sulla compatibilità con le norme che regolano il traffico su provinciali e statali – sostiene Avetta – problemi di natura burocratica, per ovviare ai quali si rende necessario l’intervento della Regione“.

