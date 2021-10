Ascoltano Mameli in religioso silenzio. Applaudono composti, qualcuno anche con la mano sul cuore. Sembrano scesi già da un’altra galassia, da un’altra terra, da un’altra epoca. Sono i Fratelli d’Italia. Ieri sera, coordinati e diretti dal consigliere comunale Marco Neri, hanno inaugurato il nuovo Circolo di via Aosta intitolato al professor Mario Paggi che – per chi non lo sapesse – è stato tra i fondatori delle Pantere nel lontano 1966, ma anche, e per qualche periodo, consigliere comunale di An e referente della sezione eporediese.

Madrina d’eccezione la moglie Aurelia, visibilmente commossa.