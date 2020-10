IVREA. Intesa Confindustria-Olivetti per lo sviluppo digitale in Canavese

Confindustria Canavese e Olivetti hanno siglato un protocollo d’intesa per dare nuovo impulso alla trasformazione digitale del territorio canavesano. La collaborazione vedrà Olivetti mettere a disposizione il proprio know how nello sviluppo di soluzioni innovative per la gestione del territorio, mentre Confindustria avvierà un piano di sperimentazione di nuovi [...]





Commenti