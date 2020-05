IVREA. Intercultura riprende la ricerca di famiglie ospitanti

Ci dice Silvia Balla, responsabile ospitalità del centro locale “Promuovere i programmi di ospitalità nel contesto attuale è molto complicato. Normalmente a settembre abbiamo sempre avuto la gioia di accogliere dai 4 ai 7 ragazzi/e in arrivo da ogni parte del mondo che, con il loro bagaglio culturale, venivano accolti da altrettante famiglie disposte a mettersi in gioco e vivere con loro questa esperienza. La situazione di incertezza economica e sanitaria frena sicuramente le persone ad affrontare anche questa sfida, ma siamo fiduciosi, ad oggi abbiamo già una famiglia che ha deciso di ospitare e speriamo se ne facciano avanti altre”.

A tal proposito, da questo mese il centro locale di Ivrea e canavese riprende l’attività di ricerca e selezione delle famiglie ospitanti, per maggiori informazioni contattare ospitare@intercultura-ivrea.org

Intercultura/AFS, l’Associazione che promuove e finanzia programmi scolastici internazionali con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e contribuire alla costruzione di una nuova educazione alla pace sta vivendo la crisi più importante da quando è stata fondata in Italia 65 anni fa.

Gloria Defilippi è la presidente del centro locale di Ivrea e Canavese “Siamo nati per dare seguito agli ideali di pace, ai valori del dialogo tra persone e culture diverse e per continuare il volontariato internazionale che gli ambulanzieri dell’AFS ci hanno lasciato in eredità alla fine della Seconda guerra mondiale. Oggi siamo chiamati a riaffermare questi principi, proprio alla luce delle difficoltà che stiamo vivendo.”

La pandemia che sta toccando tutti i Paesi del mondo ha reso purtroppo necessaria la chiusura di tutti i programmi che erano in corso. E’ stato un lavoro intenso, affrontato con serietà, con senso di responsabilità. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dei volontari e dei dipendenti di Intercultura, al coordinamento con i partner AFS all’estero e alla cooperazione con le massime istituzioni italiane (in particolare il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, le Ambasciate italiane all’estero e la Protezione civile). Ora si apre una fase nuova, altrettanto difficile, che riguarda la possibilità di continuare i nostri programmi il prossimo anno sociale e gli anni a venire per affermare la nostra idea di globalizzare l’educazione, aspetto che oggi appare ad Intercultura, ancora più attuale.

Commenti