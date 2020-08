IVREA. Installato in ospedale il nuovo spirometro anti-Covid

All’ospedale di Ivrea è stato installato il nuovo spirometro acquistato dall’Asl To4 per il reparto di pneumologia. Sarà utilizzato per la valutazione multidisciplinare dei pazienti che sono stati ricoverati per covid-19. “Con la nuova apparecchiatura – dice il direttore generale dell’azienda sanitaria, Lorenzo Ardissone – può essere realizzato un nuovo progetto ambulatoriale che prevede la valutazione multidisciplinare (pneumologica, cardiologica, internistica e di laboratorio) nei controlli periodici delle persone che sono state ricoverate per covid-19”.

I quadri radiologici polmonari dei pazienti che sono stati affetti dalla polmonite interstiziale, infatti, vanno periodicamente controllati per il rischio di evoluzione in fibrosi polmonare e in ipertensione polmonare secondaria. “Da qui .- prosegue Ardissone – la necessità di studiare la condizione clinica di queste persone dal punto di vista respiratorio in un ambulatorio pneumologico dedicato, con tecnologie avanzate come il nuovo spirometro”.

Commenti