IVREA. Indetti due concorsi pubblici

Sono indetti 2 concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti vacanti:

– n.3 posti di “Agente di Polizia Municipale” – cat. C – posizione economica C1 – presso il Corpo di Polizia Municipale;

– n.1 posto di “Esperto informatico” [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti