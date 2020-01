IVREA. Incidenti stradali nel Canavese, quattro feriti in 2 scontri

Quattro feriti, questa mattina, in due distinti incidenti stradali in Canavese. Il primo intorno alle 8 sull’autostrada A5 Torino-Aosta. Coinvolta una ragazza di 23 anni residente a Pianezza (Torino) che, sulla corsia in direzione Ivrea, ha perso il controllo della propria Fiat Stilo ed è finita nella scarpata. E’ stata ricoverata a Chivasso. Sull’ex statale 460, invece, intorno alle 11, si sono scontrate una Saab e una Fiat Punto tra Sparone e Locana. Il bilancio è di tre feriti, tutti residenti a Locana. La più grave è una donna di 50 anni ricoverata all’ospedale di Ivrea. Nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita. La 460 è stata chiusa al traffico.

