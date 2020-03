IVREA. Incidenti stradali: investita da auto, muore a 96 anni

Una donna di 96 anni è morta ieri sera a Ivrea (Torino) dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto in via Torino. La pensionata, Savina Vallino, residente poco distante, è stata travolta da una Toyota Yaris condotta da un 41enne di Ivrea. E’ stata portata in ospedale, dove è deceduta per la gravità delle ferite. La polizia locale sta svolgendo accertamenti. Per il quarantunenne si profila una denuncia per omicidio stradale.

