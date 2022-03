IVREA. Intorno alle ore 13 di oggi una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta in via Burolo a Ivrea, all’altezza del civico 18 per un incidente stradale. I due conducenti sono stati trasportati in ospedale ad Ivrea entrambi in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale.

